『SONY WH-CH720N【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月29日 18時 28分に出品され04月29日 18時 28分に終了予定です。即決価格は8,667円に設定されています。現在988件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 今年の春に購入したものです。使わなくなったため出品させていただきます。

使用頻度は少なく約4ヶ月程は月に4回程

1ヶ月前で週に1.2回使うかどうかでした。写真のところ以外には特に傷などはありません。



定価 17,010円

価格相談有。



ソニー モデル名···WH-CH720N 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>ヘッドホン 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: ソニー