『ランチェッティ 腕時計 クオーツ 革ベルト【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月11日 13時 14分に出品され05月11日 13時 14分に終了予定です。即決価格は12,999円に設定されています。現在803件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ランチェッティ

LANCETTI



LT6855-BK1

メンズ

腕時計

クオーツ

革ベルト

ブラック



￥37,400





1961年、イタリアローマで誕生した装飾ブランド 「LANCETTI（ランチェッティ）」 デザイナーのピノ・ランチェッティは イタリアオートクチュール界でただ一人「王様」と称され、 その素晴らしい色彩感覚とイマジネーションを駆使した 作品は多くの人に愛されています。





商品番号LT6855-BK1

ブランドLANCETTI（ランチェッティ）

サイズ40mm

防水性能10気圧防水

駆動方式クオーツ(電池式)

ケース素材ステンレススチール

ベルト素材カーフレザー

ベルト幅20mm

ガラス素材ミネラルガラス 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>時計 商品の状態: 新品、未使用

カテゴリ ファッション

メンズ

時計 タグ ランチェッティ

腕時計 クオーツ 革ベルト