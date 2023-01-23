『TOMMY HILFIGER 新品ボストンバッグ【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月01日 10時 55分に出品され05月01日 10時 55分に終了予定です。即決価格は9,204円に設定されています。現在211件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 米国のデパートで入手した 新品未使用の Tommy Hilfiger ボストンバッグ ショルダーバッグ兼用



ショルダーストラップは包装未開封

ファスナーツマミは保護巻き紙付



サイズ 長さ52 高さ32 幅29cm



赤と濃紺のツートンカラー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: トミーヒルフィガー

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ TOMMY

HILFIGER

新品ボストンバッグ