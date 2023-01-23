『レイカーズ パーカー サイズＭ Rui Hachimura 八村塁【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 09時 25分に出品され03月12日 09時 25分に終了予定です。即決価格は10,920円に設定されています。現在883件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 パーカーです！

一度着用！



1枚目のは私物です^_^私物はLです！

こちらはサイズＭの出品です^_^





タイプ···プルオーバー



カラー···グレー



Rui Hachimura 八村塁





【ユニークなデザイン】

ロサンゼルス・レイカーズのアイコニックなロゴがバックに大きくプリントされており、ファンにとっては必見のアイテムです。スポーツシーンだけでなく、日常のカジュアルスタイルにもぴったりです。



【快適な着心地】

柔らかい素材で作られており、着心地が良く、動きやすさも兼ね備えています。フード付きで、寒い日にも最適です。



【サイズ情報】

サイズは着丈70cm、胸囲120cmとゆったりしたシルエットで、リラックスしたスタイルを楽しめます。



- ブランド: ロサンゼルス・レイカーズ

- 色: グレー

- デザイン: バックプリントあり

- サイズ: 着丈70cm, 胸囲120cm, 袖丈55cm, 肩幅66cm

- スタイル: フード付きスウェット

- 用途: カジュアルウェア



ご覧いただきありがとうございます。



レイカーズ パーカー サイズＭ Rui Hachimura 八村塁



カラー···グレー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ レイカーズ パーカー サイズＭ Rui

Hachimura

八村塁