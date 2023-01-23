『MOORER MORANDI-KM/ 2023SS 国内正規品/ブラック/46【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 08時 13分に出品され03月10日 08時 13分に終了予定です。即決価格は28,470円に設定されています。現在362件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 モデルNO / MORANDI-KM-KM 国内正規品

カラー /貴重なブラック サイズ46



⚫︎フロントZIP＆ダブルボタン仕様

⚫︎内ポケット左右

⚫︎脇箱ポケット

⚫︎ウエストドローコード付き

⚫︎2023年春夏モデル

⚫︎国内正規品で下げ札を確認ください



ご存知、ラグジュアリーブランド「 MooRER / ムーレー のショートコートです。代表的モデル「 NABUCCO / ナブッコ 」のロングバージョンの「 MORANDI / モランディ」モデル。

昨年購入して、使用回数は2回の短時間使用の美品になります。



⚫︎ビジネスでもオフでもお洒落にカッコよく使用可能

⚫︎ダブルブレスト仕様のショートコートデザイン

⚫︎シワになりにくく汚れなども付きにくい素材

⚫︎ウエスト部分のドローコードでシルエットも変更可能



1999年にイタリア・ヴェローナ創業の、MADE IN ITALYにこ高級アウターブランド 『 MooRER / ムーレー 』を意識的に探しておられて閲覧いただいていると思いますので、詳細な説明は不要でしょう。





【サイズ】

Size 46

着丈-86.0cm/肩幅-46.0cm/胸囲-106.0cm/袖丈-64.0cm



カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: ムーレー

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ MOORER

MORANDI-KM/

2023SS

国内正規品/ブラック/46