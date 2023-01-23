『Real Leather Jacket Sheep quilting AD38【お歳暮】』はヤフオクでから03月15日 09時 21分に出品され03月15日 09時 21分に終了予定です。即決価格は10,296円に設定されています。現在665件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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【商品説明】

Real Leather Jacket

レザージャケット コート

Sheep wool quilting キルティング

ドローコード 切り替え ドッキング 異素材

R,REPLAY Fine Quality

made in Italy



サイズ メンズL〜XL相当

着丈78cm

肩幅57cm

袖丈57cm

身幅62cm

(180cm細身がゆったり着用可)

平置き実寸サイズです。



状態は写真にてご確認ください。

フロント右下のベロア生地部分に少々の褪せがございますが、その他目立ったダメージ無くまだまだ着用可能と思います。

※検品漏れがないよう心掛けておりますが、細かな傷など見落としがあるかもしれません。ご了承ください。

あくまでも個人宅での保管品となります。たたみシワなどはご了承くださいませ。



即購入可

値段交渉等コメント承ります。

値下げ交渉はコメントにてお願いします。

その他ご不明点ございましたら気軽にコメントしてください♪ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: アメリカンヴィンテージ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ Real

Leather

Jacket

Sheep

quilting

AD38