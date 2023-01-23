『最終値下 Y’s for men ヨウジヤマモト ウール コート ベージュ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 16時 45分に出品され03月27日 16時 45分に終了予定です。即決価格は19,750円に設定されています。現在608件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ￼￼Y’s for men ヨウジヤマモト yohji yamamoto ウール コート ベージュ ヴィンテージ



目立つ汚れやダメージはございませんが古着に慣れている方のご購入をお願いいたします。



ある程度値下げ出来ますので気になった方

コメント下さい(^ ^)



サイズM

肩幅47

身幅66

着丈90

袖丈63



ESSAY エッセイ、ETHOSENS エトセンス、イッセイミヤケ コムデギャルソン Graphpaper グラフペーパー、is-ness イズネス、kaiko カイコー、kolor カラー、lechoppe レショップ、Maison Margiela メゾン マルジェラ、marka マーカ、MARKAWARE マーカウェア、MARNI マルニ、saby サバイ、STUDIONICHOLSON スタジオニコルソン、Stein シュタイン、sacai サカイ、SUNSEA サンシー、toogood トゥーグッド、URU ウル、whowhat フーワット、YAECA ヤエカ、yoke ヨーク、kaval カヴァル、NIGEL CABOURN ナイジェルケーボン、sus-sous シュス、OUTIL ウティ、MITTAN ミッタン、1LDK ワンエルディーケー、スタイリスト私物 あいみょん 菅田将暉 常田大希 小松菜奈 在原みゆ紀 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: ヨウジヤマモト

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 最終値下

Y’s

for

men

ヨウジヤマモト

ウール

コート

ベージュ