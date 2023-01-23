『【白の物語】赫の聖女カルテシア イラスト違い 絵違い 25th 【遊戯王】【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月16日 14時 46分に出品され04月16日 14時 46分に終了予定です。即決価格は7,202円に設定されています。現在733件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ゲーム・おもちゃ・グッズ>>>トレーディングカード>>>遊戯王OCG デュエルモンスターズ
|商品の状態:
|新品、未使用
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落札価格7202円
733 入札履歴
終了
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