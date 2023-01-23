『Bose Ultra Open Earbuds【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月04日 06時 27分に出品され04月04日 06時 27分に終了予定です。即決価格は18,720円に設定されています。現在302件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Bose Ultra Open Earbuds 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: 未使用に近い