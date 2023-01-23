『人気♡美品♡シュリンクレザー♡ペッレモルビダ ショルダーバッグ ブラック【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月21日 20時 52分に出品され03月21日 20時 52分に終了予定です。即決価格は15,000円に設定されています。現在304件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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#chihiroアパレルメンズ





【商品内容】



人気モデル♡

Maiden Voyage♡メイデンヴォヤージュ♡

シュリンクレザー♡オールレザー♡



PELLE MORBIDAのレザー ショルダーバッグ メイデンヴォヤージュです♡

PELLE MORBIDAの人気モデル・Maiden Voyageです♡

バッグに付いているブランドタグやチャームにブランドネームが入っているので一目でPELLE MORBIDAだとわかります♡

オールレザー仕様で上質なシュリンクレザーを使用した高級感のあるアイテムです♡

長財布・スマホ・ペットボトル等が入る、お出かけに丁度良いサイズです♡



ハンドバッグ 肩掛け 斜め掛け クロスボディ





ブランド PELLE MORBIDA ペッレ モルビダ



カラー ブラック 黒



素材 シュリンクレザー 革



サイズ 高さ：20

幅：27

マチ：10

ショルダー紐：126（最長）





状態

全体的には目立った傷や汚れ、使用感も少なく美品です♡

まだまだ綺麗にご使用いただけます♡



安心の大手リユースショップ購入の鑑定済み商品です♡





※詳細は画像にてご確認ください。



※色味は確認する携帯・PCの機種により変わります。

※表記サイズに関しては性質上、多少のズレがある場合がございます。



【購入前に必ず以下をご確認をお願い致します。】



★神経質な方、商品の状態に厳しい方、購入後に「思っていたものと違った」、「思っていたよりも状態が悪かった」等をおっしゃる方はトラブルの原因になりますので、購入はお控えください。



★タイトル、説明にない撮影小物類は付きません。



カラー···ブラック



素材···本革 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ペッレモルビダ

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 人気♡美品♡シュリンクレザー♡ペッレモルビダ

ショルダーバッグ

ブラック