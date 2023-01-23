『E4483-18ヴィンテージクリスチャンディオール トロッター柄 ショルダー【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月26日 17時 35分に出品され03月26日 17時 35分に終了予定です。即決価格は10,350円に設定されています。現在98件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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◎出品商品は、ブランド直営店、もしくはブランドショップで購入した物で、全て鑑定済の正規品になります。

ご安心してお求め下さい。



【ブランド名】



Christian Dior

クリスチャンディオール





#Konokonokono出品バッグ →他にも出品しております。









【仕様】

メイン：ボタン式

内側：オープンポケット×1 ファスナー式ポケット×1（ファスナーが開閉できない状態なので、オープンポケットとしてご利用可能です）











【コンディション】

■ランク《外：A 一部B 内：A 一部B》

※ランクの詳細については、プロフィールをご覧下さい。





｛備考・ダメージ詳細など｝



外側はストラップ穴部分に所々割れが御座います（画像１１、１２）



内側はファスナーポケットのファスナーの開閉ができず開いたままの状態になっております。



その他は多少の使用感はございますが、目立った汚れやダメージ、不具合などはなく、これからもご愛用頂けるコンディションです。



※画像以外の付属品は御座いません。



【商品詳細】

■カラー／ブラウン×ベージュ系

■素材／レザー×キャンバス系

■実寸サイズ

※素人採寸の為、多少の誤差はご了承下さい

横約24ｃｍ

縦約23ｃｍ

マチ約8ｃｍ

ショルダー最大の長さ約66ｃｍ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: クリスチャンディオール

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ E4483-18ヴィンテージクリスチャンディオール トロッター柄



ショルダー