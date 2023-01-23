『新品未開封品 Apple AirPods 4 アクティブノイズキャンセリング【お歳暮】』はヤフオクでから03月04日 10時 15分に出品され03月04日 10時 15分に終了予定です。即決価格は14,000円に設定されています。現在521件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 新品未開封 AirPods 4

アクティブノイズキャンセリング搭載モデル



2024 9／20発売AirPods最新モデル



AirPods 第4世代

MXP93J/A



新品未使用未開封 届いたばかりの商品です。



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正規品



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