『ウール混ロングチェスターコート ライトグレー ゆったりフリーサイズ【お歳暮】』はヤフオクでから04月01日 01時 27分に出品され04月01日 01時 27分に終了予定です。即決価格は8,649円に設定されています。現在374件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Jena espace merveilleux(ジェナ エスパスメルヴェイユ)

パルクロ等で人気の大人女性向けブランド



数年前店舗にて購入。

購入価格 約25000円



一見ゆったりした印象のチェスターコートですが、ストンと下に落ちるシルエットで横に拡がらず、着痩せが可能です。

裏地がないのですがあたたかく、冬の軽井沢を歩いても大丈夫でした。

ポケットは大きめ。袖幅も大きめの萌え袖風。

目立つ汚れなどはありませんが古着ゆえの使用感をご理解ください。



カラー···グレー



身幅···60cm

袖丈···69cm

着丈···117cm 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ ウール混ロングチェスターコート

ライトグレー

ゆったりフリーサイズ