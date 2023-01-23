『★新品同様・動作確認済★アップルペンシル 第2世代 Apple pencil【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 10時 15分に出品され03月26日 10時 15分に終了予定です。即決価格は10,842円に設定されています。現在705件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ★アップルペンシル第2世代(公式価格19880円)★



動作確認済＆付属品完備です。



筆圧感知・傾き検知・ダブルタップ・充電・ペアリング全て問題なく使用できています。



購入後暗所にて保管しておりました。

出品にあたり動作確認のみ行いました。



水濡れ防止の上、丁寧に梱包して匿名で24時間以内に発送させていただきます。



即購入OKです。気になる点がございましたら、ご購入の前にメッセージを頂けるとありがたいです。



☆Apple Pencil 第2世代 の対応機種一覧

iPad mini (第 6 世代)

iPad Air (第 4 世代以降)

iPad Pro 12.9 インチ (第 3 世代以降)

iPad Pro 11 インチ (第 1 世代以降)



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629 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>タブレット>>>iPadアクセサリー 商品の状態: 未使用に近い ブランド: アップル