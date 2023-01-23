『Victorian maiden ヴィクトリアンメイデン アンゴラ混コート【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月04日 13時 28分に出品され03月04日 13時 28分に終了予定です。即決価格は86,072円に設定されています。現在35件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ビクトリアンメイデン アンゴラコート

上質なウール100%

外せる袖先ファーはエコファーとなります。 ケープは外せます。

Sから細身のMサイズ



大変貴重な使用感のあまりないコートです

平置き採寸



着丈 119センチ

身幅 45センチ

(身幅に関して背中が編み上げとなっています。)





カラー...ブラック

着丈...ロング

ファー種類...フェイクファー/エコファー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: ヴィクトリアンメイデン

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ Victorian

maiden



ヴィクトリアンメイデン



アンゴラ混コート