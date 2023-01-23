『美品 ノースフェイス バルトロ サミット 700フィル 補修シート付 M【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月30日 01時 45分に出品され03月30日 01時 45分に終了予定です。即決価格は14,900円に設定されています。現在366件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 未開封なので大きさはわかりませんが

同じ生地の補修シート付き

画像9の説明の紙の横幅は10.5cmです。



【サミットシリーズ】

ザ・ノース・フェイスの最高峰ラインである。

厳しい環境に身を置くアスリートとともに、

何度もテストを重ねながら開発してきた。

目まぐるしく変化する気候やコンディション、

あらゆる状況に対応するために、最先端の技術が詰まっている。



700フィルパワー



★ 土日祝日を含め24時間以内に匿名配送

★ 水濡れ対策をして梱包いたします。

★ コメントなし、即購入OK！

★ おまとめ割り・フォロワー割りあり！

※詳細はプロフィールをご覧ください。



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#lino韓国

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#linoノースフェイス





【サイズ】85(M)

着丈：約61.5cm

身幅：約49.5cm

肩幅：約39.5cm

袖丈：約58cm



※多少の誤差はご容赦ください。





【状態】A

S：未使用か未使用に近い商品

A：良好な商品

B：使用感はある一般的な中古品

C：使用感が目立つ商品

D：ダメージや汚れが目立つ商品



ビニールに入った未開封の補修シートが

販売時のまま付いた状態で

ポケットに入っています。

全体的に綺麗な状態です。





【仕様】

ポケット 外側：ファスナー付き2個

内側：ファスナー付き1個

オープン・メッシュ1個





【素材】

画像10





【注意事項】

◆突然削除する場合がございます。

申し訳ございませんがご容赦ください。



◆基本的に検品はきちんと行っている

のですが、一般的な中古品のダメージは

ご了承ください。



◆使用感は人によって感じ方に差があるため、

気になる箇所はご購入前にご質問を

お願いします。



◆圧縮して発送する場合がございます。





✔️すり替え防止対策実施済





SUMMIT SERIES ノースフェイスバルトロジャケット ノースフェイスバルトロ ノースフェイスアウター バルトロジャケット ジャケット アウター thenorthface 韓国ノースフェイス 70000 11060 850



カラー...レッド



サイズ...M 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 美品 ノースフェイス バルトロ サミット 700フィル 補修シート付 M