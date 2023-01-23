『STUSSY Beach Shell Wave Dye 上下set【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月24日 07時 59分に出品され03月24日 07時 59分に終了予定です。即決価格は12,350円に設定されています。現在811件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 nylon jacket M サイズ

pants Sサイズ

setでの出品になります。



大抵の方が上がMサイズの方がパンツはSサイズが丁度いいと思います。

jacketの方は短時間着用1回のみ

pantsは３回ほど着用し目立たない範囲で汚れが少しあります。

着る事がないので綺麗な状態の内に出品します。

宜しくお願い致します。



カラー···イエロー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ステューシー

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ STUSSY

Beach

Shell

Wave

Dye



上下set