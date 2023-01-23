『プラダ Re-Nylon 2way ジャケット【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 16時 02分に出品され03月24日 16時 02分に終了予定です。即決価格は124,200円に設定されています。現在837件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2024年春頃購入

着用回数3〜4回程度で、本当に状態良いです

夏に一度も着てないので色褪せもありません



購入時のレシートなどは希望があれば一緒に発送します、個人名などが入っていればそこだけ切り取る形となります



サイズがなくて妥協した結果、あまり身体に合わないなと思い出品することにしました

パンツとのセット購入でお安くします！



写真は希望があれば載せますのでぜひコメントください 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ プラダ Re-Nylon

2way

ジャケット