『Luigi Bianchi Mantova ナイロン×ウール切替ブルゾン 46【お歳暮】』はヤフオクでから03月29日 17時 04分に出品され03月29日 17時 04分に終了予定です。即決価格は17,556円に設定されています。現在278件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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未使用・タグ付き（Unused/with tags）

参考定価（reference list price）:¥81,400



■ブランド-brand-

Luigi Bianchi Mantova ルイジビアンキマントヴァ



■アイテム-item-

中綿入り ナイロン×ウール切り替えブルゾン ジャケット



■カラー-color-

グレー Gray



■サイズ-size-

46（Mサイズ相当）

着丈（length）:62cm

身幅（wides）:51cm

肩幅（shoulder width）:43cm

袖丈（sleeve length）:65cm



■素材-material-

表地

(身頃) :ポリエステル57% ナイロン43%

(袖) :ウール80% ナイロン20%

裏地:ナイロン100%

中綿:ポリエステル100%



■生産国-made-

イタリア Italy



■状態-condition-

前身頃中央付近に薄汚れありますが、未使用・タグ付きです。



■仕様-spec-

ボディと袖にかけて中綿入りの薄手ナイロンと厚手ウールを切り替えたハイブリッドなジャケット

カジュアル過ぎない上品な印象に仕上がっています。



■ブランド詳細-brand details-

1911 年にイタリアのマントヴァで創業したスーツメーカー LUIGI BIANCHI MANTOVA（ルイジ・ビアンキ・マントヴァ）は、100 年以上にわたってヨーロッパのみならず世界中の男性用スーツを提供してきました。



カラー···グレー

素材···ナイロン



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#izuizushop #S325 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ Luigi

Bianchi

Mantova

ナイロン×ウール切替ブルゾン

46