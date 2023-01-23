『【美品】バルトロライトジャケット THE NORTH FACE【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月22日 07時 29分に出品され03月22日 07時 29分に終了予定です。即決価格は16,280円に設定されています。現在46件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 The North Face バルトロライトジャケット



2019年正規店購入し、ワンシーズン着用しましたが、

その後服の系統的に出番がなかった為出品いたします(⋆ᴗ͈ˬᴗ͈)”



ダウンの中が薄着でもとても暖かく、質の良いダウンです(*´︶`)





着用していたシーズンはクリーニングに出し、

その後着ることが無かったため、

そのまま自宅にて保管しておりましたが、

恐らく化粧品によるものかと思われる微細なラメが残っていますが、

よくよく見ないと目立たない程度です

(粒子がかなり小さく、写真には写りません)

その他、毛玉やキズなども特に見られず、かなり綺麗な方かと思います^^



ただ、あくまでも素人目での判断ですので、

気になる方はご遠慮くださいませm(_ _)m







サイズ：S



着丈69cm

身幅56cm

肩幅45cm

袖丈66cm





カラー···ブラック

素材・柄···GORETEX 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【美品】バルトロライトジャケット

THE

NORTH

FACE