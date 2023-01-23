『BLAKEY OG Sole Canvas Low-top Sneaker 40【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 01時 51分に出品され03月14日 01時 51分に終了予定です。即決価格は13,850円に設定されています。現在8件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>メンズ>>>靴
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
|商品のサイズ:
|26cm
|ブランド:
|メゾンミハラヤスヒロ
ラッセルモカシン スポーティングクレイ ブラック 9.5E
¥ 13500
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落札価格13850円
8 入札履歴
終了
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