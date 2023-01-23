『BLAKEY OG Sole Canvas Low-top Sneaker 40【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 01時 51分に出品され03月14日 01時 51分に終了予定です。即決価格は13,850円に設定されています。現在8件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ブレイキー オリジナルソール キャンバスローカットスニーカー



オンラインサイトで購入しました。

2回着用ですのでかなり美品だと思います。

シューグー塗ってるのでかかとのスレはないです。



公式サイトではサイズが小さく表示されてますが、普段26cmを履いていて同じ履き心地でしたので26cmと表記しています。



偽物が大量に出回ってる商品ですが確実正規品ですので安心してご購入ください。

新品未使用、定価以下で出品されている商品は偽物の可能性が高いのでご注意ください。



品番：A08FW735

サイズ:40

ブランド：Maison MIHARA YASUHIRO



ミハラヤスヒロ

スニーカー

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靴

ジョングク着用

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メインカラー···パープル 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 26cm ブランド: メゾンミハラヤスヒロ

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ BLAKEY

OG

Sole

Canvas

Low-top

Sneaker

40