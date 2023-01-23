『nest Robe CONFECT ゴートスウェードレザーテーラードジャケット【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月13日 12時 20分に出品され04月13日 12時 20分に終了予定です。即決価格は9,243円に設定されています。現在382件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ・定価：およそ58000円



・サイズ：タグ表記4 （Lサイズ相当）

袖丈60cm

着丈72cm

肩幅46cm





・色：ブラウン



・素材：スウェードレザー



・状態:ほつれ等はありません。あくまでも中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ nest

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CONFECT

ゴートスウェードレザーテーラードジャケット