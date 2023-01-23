『FOXEY サラリ ポリエステル100% ワンピースパンツ 38【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 01時 22分に出品され03月23日 01時 22分に終了予定です。即決価格は8,424円に設定されています。現在408件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 FOXEY これからの季節に活躍する

オールインワン ワンピのようですが、

パンツでとても活動やすいです♪

サラリとシワにもなりにくいお素材の為、

旅行などにも◎



◆サイズ 38

◆カラー···ブラック

◆状態 2〜3回程着用、

ホームクリーニング済み♪

◆定価 6万円程だったかと



身幅···42cm

ウエスト···47cm

着丈···81cm

素人採寸の為、誤差はお許し下さい。



美品かとは思われますが、

神経質な方はご遠慮下さいm(__)m

おまとめ購入して下さる場合には

お安くさせていただきます！ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ワンピース 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: フォクシーニューヨーク

カテゴリ ファッション

レディース

ワンピース タグ FOXEY

サラリ

ポリエステル100%

ワンピースパンツ

38