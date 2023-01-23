『AirPods max【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月19日 14時 09分に出品され03月19日 14時 09分に終了予定です。即決価格は17,020円に設定されています。現在332件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 元々中古で購入したため、使用感がございます。

使用感が気になる方は、イヤーパッドの交換をオススメします。



【高音質】

AppleのAirPods Maxは、優れた音質を提供するオーバーイヤーヘッドフォンです。高解像度オーディオとアクティブノイズキャンセリング機能により、音楽や映画を臨場感あふれる音で楽しむことができます。



【快適な装着感】

メッシュ素材のイヤーパッドとホワイトのヘッドバンドは、長時間の使用でも快適さを保ちます。軽量設計で、耳への負担を軽減します。



【スタイリッシュなデザイン】

シルバーの美しい仕上げは、どんなスタイルにもマッチします。洗練されたデザインは、日常使いにも特別なシーンにも最適です。



- ブランド: Apple

- モデル名: AirPods Max

- 色: シルバー

- 素材: メッシュ（イヤーパッド）

- デザイン: オーバーイヤー型

- ヘッドバンドの色: ホワイト 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: 傷や汚れあり