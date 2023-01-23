『ELENDEEK RACOON MIX beige×yellowgreen【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 19時 29分に出品され03月21日 19時 29分に終了予定です。即決価格は12,400円に設定されています。現在900件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧頂き有難うございます

プロフ必ず一読下さいますよう宜しく御願い致します(❁ᴗ͈ˬᴗ͈))



サイズ

身幅56

肩幅50

裄丈71

丈75

(素人採寸の為多少の誤差はお許しください)



ELENDEEK beige×yellowgreenファージャケット ファーカーディガン

RACOON MIX WCD



ELENDEEKといえばのラクーンカーディガン。

着膨れしやすいイメージがあるロングカーディガンですが、コクーンシルエットと肩落ちのゆるっと感で華奢見えが叶います



5度ほど着用しました

USEDになります

これからの季節に

この機会に是非いかがでしょうか





★注意事項★



ご購入に関して





自宅保管のため、新品のものもあくまで人手にわたった中古・新古品とお考え下さい。



完璧な商品をお求めの方や神経質な方不安な方はお控え下さい



素人撮影のため、実際の色味と多少異なる場合があります。 ご了承下さい。



検品はしておりますが、素人ですので細かい傷・汚れなど見落とす場合がございます。



その他詳細はプロフお読みの上ご検討頂けますよう宜しくお願い致します



あくまで個人出品のusedの商品ですご理解頂ける方のみお取り引き宜しくお願い致します





















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カラー···ベージュ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: ドゥーズィエムクラス

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ ELENDEEK

RACOON

MIX

beige×yellowgreen