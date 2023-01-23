『XiaomiTV32インチ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 15時 17分に出品され03月28日 15時 17分に終了予定です。即決価格は9,984円に設定されています。現在952件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 新品未開封・未使用品！ Xiaomi 32インチ チューナーレス スマートテレビ TV A Pro 32 Google TV L32M8-A2TWN



■フルスクリーンデザイン 高解像度

ディスプレイで境界を感じないため、より臨場感あふれるビジュアルを体験できます。



■映画館並みの迫力あるスピーカー

Dolby AudioとDTS-Xのデュアルデコーディングテクノロジーが、鮮明なサウンド効果を実現し没入感のあるサウンドを体験できます。



◽️ 多様な接続方法

2.4 GHz/5 GHz Wi-Fi ソリューション、一般的に使用される各種ポート、Bluetooth 5.0 を備えているため、

さまざまなデバイスに簡単に接続できます。



◽️Google TV搭載で無線LANなどのインターネット接続にてNetflixやYouTube、プライムビデオなどご視聴頂けます！



◽️ 内蔵されたChromecast™* と Miracast により、スマートモバイルデバイスでの視聴を大きな画面で表示し、ビジュアル体験を向上することができます。



種類 チューナーレステレビ

画面サイズ 32 V型(インチ)

画素数 1366x768

スマートテレビ Google TV ○

[ネットワーク]

有線LAN ○

無線LAN ○

Bluetooth ○

[便利機能]

スマホ連携 Chromecast built-in

[接続端子]

HDMI端子 2端子

USB端子 2

[サイズ・重量]

幅x高さx奥行 729.1x478.8x179.5 mm

重量 4.2 kg



【状態について】

新品・未使用品になります！

チューナーレステレビのため

※地上波やBS放送など映りません 。

※地上波をご覧になるには別途チューナーをご購入いただく必要がございます。



ご不明点などございましたらコメントにてお知らせ下さい。



発送:

発送につきまして、らくらくメルカリ便での発送を予定しております。他の発送方法をご希望の場合は出来る限りご対応致します。

神奈川県横浜市青葉区よりの出品です。

＊直接引き取りに来られる方は、お値引き致しますのでご希望の方はコメントにてお知らせください。



即日発送対応しております！



できる限りご購入者様の希望金額にできたらと思っておりますのでコメントにてお知らせ下さい 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>テレビ・映像機器>>>テレビ 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: 32～37インチ