『PORTER＿PX TANKER DOCTORS＿タンカードクターバックブラック【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月22日 04時 17分に出品され04月22日 04時 17分に終了予定です。即決価格は19,490円に設定されています。現在992件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 状態は展示未使用品。PX TANKERシリーズの2WAYドクターバックのブラックです。人気の高いモデルですので特に説明不要かと思います、お探しだった方には最適な一品です。状態の受け取り方は個人差ありますので、各側面からの写真を必ずご確認下さい。





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■モデル

PORTER / PX TANKER / 2WAY DOCTORS BAG



■カラー

ブラック



■素材

表：ナイロンツイル（ポリエステル綿ボンディング加工）

裏：ナイロンタフタ



■サイズ

W275 / H190 / D170





PORTERの代名詞である「TANKER」シリーズをメインにしたコンセプトショップ「PORTER EXCHANGE（通称：PX）」の限定アイテムです。「PX TANKER」はPORTERの代名詞である「TANKER」シリーズをベースにオリジナルのスタイルで開発しました。フライトジャケット「MA-1」をモチーフに開発したオリジナルの3層構造のボンディング生地に、異なる色のテープを組み合わせた特別な配色や内装のミルスペックタグは「PX TANKER」ならではのデザインです。ストラップやベルトの調節機能・ファスナースライダーの形状・ベルクロの配置などあらゆるディテールにこだわり、高い機能性と実用性を兼ね備えています。スナップボタンやナスカンなどの金具類は使うにつれて経年変化が現れるよう、あえて塗装が剥がれるようにしています。



2WAYドクターズバッグ（S）はコンパクトなサイズでありながら、収納力の高さが魅力のアイテムです。お財布やスマートフォンなどの必需品が余裕で収まる大きさで普段使いにおすすめです。内装には小分けして整理ができるクリアポケットが付いています。外装にも左右にサイドポケットを設け、スマートフォンやキーケースなど出し入れの多いアイテムの収納に便利です。

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※気になる箇所はお気軽に質問ください採寸・写真追加致します。















別注／コラボ／希少／レア／限定 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ポーター／ヨシダカバン

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ PORTER＿PX

TANKER

DOCTORS＿タンカードクターバックブラック