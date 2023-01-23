『L.L.ビーン 70～80ｓ レザーハンドル トート カタディンロゴ Ｌサイズ？【お歳暮】』はヤフオクでから05月10日 03時 43分に出品され05月10日 03時 43分に終了予定です。即決価格は12,708円に設定されています。現在755件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【商品の説明】

ブランド、メーカー：L.L.ビーン

型番：トートバッグ

カラー：ナチュラル

サイズ：Lサイズ？ 実寸で幅57×高さ36×底部21センチ



【商品の状態】

使用状況：ユーズドで購入。ほとんど使用していませんが、ハンドルのレザー部分にスレ、キャンバス部分に細かいシミなどあります。

注意事項：他でも出品しております。売り切れの際はご容赦願います。



不明点はご質問ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: エルエルビーン

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ L.L.ビーン 70～80ｓ レザーハンドル トート カタディンロゴ Ｌサイズ？