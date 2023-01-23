『八幡太郎様専用【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月09日 01時 01分に出品され03月09日 01時 01分に終了予定です。即決価格は18,480円に設定されています。現在480件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 家族の代理出品です。以下持ち手本人記入しております。





色：3TC



2021年4月に島村楽器にて購入いたしました。

あまり使用しておらず、暗所にて保管しておりました。今後も使用する機会が無さそうな為出品いたします。



表面に少々傷が見受けられますが、あまり気にならない程度かと思われます。あまり知識が無い為、ご質問やコメントいただければ確認・お写真の追加等で対応させていただきます。



一緒に購入した物も付属します↓

ソフトケース

ネックストラップ

ヘッドホンアンプ



プチプチに包みソフトケースに入れ、ギター用段ボールを購入後、緩衝材を詰め発送する予定です。





楽器の相場もあまりわからずこちらのお値段設定しております...。

お値下げ交渉大歓迎ですので、お気軽にコメントください！ 商品の情報 カテゴリー: ホビー・楽器・アート>>>楽器・機材>>>ベース 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ヒストリー