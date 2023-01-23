『八幡太郎様専用【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月09日 01時 01分に出品され03月09日 01時 01分に終了予定です。即決価格は18,480円に設定されています。現在480件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ホビー・楽器・アート>>>楽器・機材>>>ベース
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
|ブランド:
|ヒストリー
ワーロック WARLOCK 人気の黒 初心者 エレキベース
¥ 11050
Momose 純正プロテクトケース
¥ 10140
Momose 一本限定 MJB-Premium Collection ベース
¥ 130000
FENDER フェンダー PRECISION BASS
¥ 29900
1970年代 マツモク製 Fantom ファントム プレシジョンベース 送料無料
¥ 11310
LOOX様売約済 Xotic Bass RC Booster V2
¥ 11570
【美品】Fender Player Precision Bass 左利き
¥ 5499999
B.C.Rich ビーシーリッチ Mocking Bird Bass 美品
¥ 11505
SANSAMP BASS DRIVER DI TECH21.NYC(I50)
¥ 9750
Fender japan JB75-90US NAT 中古美品
¥ 63750
Bacchus handmade シリーズ bigining期
¥ 34000
Markbass Little Mark Ⅳ
¥ 37400
【旧ロゴ】Bacchus universe series ASH レリック加工
¥ 20944
Squier ジャズベース classic vibe
¥ 20293
Ibanez EHB1505MS-TSF ボディのみ
¥ 24277
Ampeg SVT-450 ベース用アンプ ジャンク
¥ 15810
ほういち様専用 Epiphone エピフォン VIOLA BASS ビオラベース
¥ 18400
Zoom B2 four
¥ 11500
落札価格18480円
480 入札履歴
終了
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