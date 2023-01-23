『70s ペンドルトン ボードシャツ オンブレ シャドー ブルー ベージュ M【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 03時 34分に出品され03月12日 03時 34分に終了予定です。即決価格は25,520円に設定されています。現在326件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 70sのペンドルトンのボードシャツ

淡いブルーとベージュのオンブレチェック

馴染みの良い淡いオレンジが程よい差し色

まさにサーフカルチャーを具現化したカラーリング



ハリ感あり、ピンホール、破れ、汚れ無し

極上のミントコンディション

実寸L程度です



肩幅48

着丈72.5

袖丈59

身幅56



ペンドルトン

ボードシャツ

オンブレチェック

シャドー

ネルシャツ

ファイブブラザー

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チカーノ



ご覧いただきありがとうございます



カラー···ブルー、ベージュ、オレンジ



柄···チェック



チェック柄···オンブレチェック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: L ブランド: ペンドルトン

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 70s

ペンドルトン

ボードシャツ

オンブレ

シャドー

ブルー

ベージュ

M