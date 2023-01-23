『hoshihime 黒虎刺繍スカジャン 3Lサイズ【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月06日 17時 30分に出品され03月06日 17時 30分に終了予定です。即決価格は11,700円に設定されています。現在359件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【デザイン】

このジャケットは、黒のベルベット素材に虎の刺繍が施されており、目を引くデザインです。



商品状態はあくまで私見によるものですので、ご参考程度にお考え下さい。



◆サイズ

（約） 身幅：約64cm

着丈：約65cm

ゆき：約89cm

身長180センチの体重75キロでほんの少しゆとりがありました



◆付属品

本体のみ



◆購入先

大手ブランドリユースショップ

大手ブランド買取店

ストアのオークション(鑑定済み)



【注意事項】

・お取引に関する詳細はプロフィールに記載しておりますのでご確認ください。

・サイズ表記は素人採寸のため若干誤差の可能性が

ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 2XL(3L) ブランド: トウヨウエンタープライズ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ hoshihime

黒虎刺繍スカジャン

3Lサイズ