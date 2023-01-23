『MSI MAG 274URFW 27インチ 4K 160Hz ゲーミングモニター【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月21日 15時 41分に出品され03月21日 15時 41分に終了予定です。即決価格は32,522円に設定されています。現在193件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 MSI MAG 274URFW QD 27インチ 4K 160Hz ゲーミングモニター



参考価格 84000円

新品未開封品になります。

今年の10月に購入致しました。

発送の程は既に梱包されていますので、

そのまま発送させて頂きます。

仕様

●画面サイズ：27インチ

●アスペクト比：16：9

●4K UHD（3,840 × 2,160）

●最大リフレッシュレート：160Hz

●応答速度：0.5ms（GTG、最小値）

●パネル駆動方式：RAPID IPS

●表面タイプ：ノングレア

●色域：sRGBカバー率：99％

/AdobeRGBカバー率：93％

/ DCI-P3カバー率：98％

●最大表示色：約10億7,300万色

●視野角：178°（H） × 178°（V）

●本体サイズ：約614 × 228 × 407（mm）

●本体重量：約6.4kg

●電源タイプ：65W ACアダプタ

●上下角度調節（チルト）：-5° ～ 20°

●高さ調整：0 ～ 130（mm）

●左右角度調整（スイベル）：-30° ～ 30°

●画面回転（ピボット）：-90° ～ 90°

●アンチフリッカー、

アンチモーションブラー、

ナイトビジョン、

ブルーライトカット、

AIビジョン、DisplayHDR 400、

FreeSync Premium、PIP / PBP、

VESA75

（付属のスペーサーネジにて対応）



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購入をお願いいたします。 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>ディスプレイ・モニター>>>ディスプレイ・モニター本体 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: エムエスアイ