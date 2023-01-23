『DJふぉい 香水 時計 書籍No. XIII オードパルファム 香水【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月06日 04時 40分に出品され03月06日 04時 40分に終了予定です。即決価格は8,667円に設定されています。現在754件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 DJふぉい 香水 目覚まし時計 本

3点セットです。香水の残りは写真をご覧ください。



【ユニセックス香水】

No. XIIIは、男女問わず楽しめるオードパルファムです。特別なシーンや日常使いに最適な香りを提供します。



【スタイリッシュなパッケージ】

黒のパッケージデザインは、シンプルでありながら高級感を演出。インテリアとしても映えるアイテムです。



【時計のデザイン】

DJ 34Kのデザインが施されたアラーム時計は、ユニークで個性的なスタイルを持ち、部屋のアクセントになります。



- 香水名: No. XIII

- 香水の種類: オードパルファム

- パッケージの色: 黒

- 時計の色: 紫

- 時計のスタイル: アラーム時計



ご覧いただきありがとうございます。



種類···オードパルファム



総容量···〜49ml



容器の形状···スプレー



特徴···フェロモン香水 商品の情報 カテゴリー: コスメ・美容>>>香水>>>香水(ユニセックス) 商品の状態: 未使用に近い