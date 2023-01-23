『c88【極美品】ジミーチュウ ロザリー ターンロック レザー ブラック 2way【お歳暮】』はヤフオクでから03月09日 09時 21分に出品され03月09日 09時 21分に終了予定です。即決価格は11,700円に設定されています。現在479件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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#セブン_バッグ



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●アイテム

ジミーチュウ

JIMMY CHOO

レザー シボ革 ゴールド金具

ロザリー

ロゴプレート ターンロック

ハンドバッグ トートバッグ

ワンショルダー ショルダー

肩掛け 手提げ 2way



●サイズ

縦幅 24cm

横幅 36cm

マチ 18cm

ハンドル高さ 11cm

ショルダー長さ 約125cm



実寸サイズです。多少の誤差はご了承下さい。

※着画はお断り致します。



●状態

目立った傷や汚れ等はなく、状態も良好でまだまだ長くお使い頂けるかと思います^_^



※中古品ということをご理解下さい。

※状態に関しましては主観の部分もございますので、写真でよくご確認をお願い致します。

分からないことがありましたら、お気軽にご連絡下さい。



●カラー

ブラック 黒



●素材

レザー 革



●購入元

取り扱い商品は全てAACD加盟の古物市場、質屋、ブランドショップで購入した鑑定済みの確実正規品です。

万が一正規品ではない場合は返品返金対応させて頂きますのでご安心下さい。



●付属品

無



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#セブン_ジミーチュウ



管理番号

A11521a.13299 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ジミーチュウ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ c88【極美品】ジミーチュウ ロザリー ターンロック レザー ブラック 2way