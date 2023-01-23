『メゾピアノ ドッキングワンピース【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 19時 22分に出品され03月31日 19時 22分に終了予定です。即決価格は12,025円に設定されています。現在531件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 新品から着用2回です。



最近発売された

ドッキングワンピースになります。

定価22880です。



難は見受けられませんが

新品に比べると

トップス部分多少毛羽立ち

あるかもしれません。



裏地のサテンがフワッと広がるデザインに

なっているので一枚で

ボリュームが出ます。



ご検討宜しくお願いします。 商品の情報 カテゴリー: ベビー・キッズ>>>キッズ服(100cm~)>>>ワンピース 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: 100cm