『ARC’TERYX アークテリクス Arro22 アロー22【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月30日 12時 17分に出品され03月30日 12時 17分に終了予定です。即決価格は10,920円に設定されています。現在313件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 匿名配送で安心です。

即購入歓迎致します❤️



状態は写真の通りです。ご確認願います。



中もきれい✨

まだまだ快適にお使いいただける品です。

気になる点があれば質問願います。



中古品をご理解の上ご購入願います！



以下 ネットより

商品紹介

アークテリクスのロングセラー商品であるアロー２２。 防水加工のナイロン素材と防水ジッパーを使用しており、雨の日にも性能を発揮するタウンユース向けバックパックです。 内部は15インチのノートパソコンを収納可能で、メッシュポケットとフックが付いています。また背中にフィットするよう設計されており、体に接する部分にはクッションパネルが入っているので体への負担を軽減します。 男女問わずお使いいただけるデザインで、A4サイズ対応なので通勤・通学リュックにもおすすめです。





箱なしです。



容量… 22L







#チョコのショップ ←他の商品もご覧ください。

#チョコのバッグ財布靴





カラー···ブラック



A41 良品✨ARC’TERYX アークテリクス Arro22 アロー22 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: アークテリクス

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ ARC’TERYX

アークテリクス

Arro22

アロー22