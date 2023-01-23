『Maison Margiela メゾンマルジェラ ウォッシュデニム【お歳暮】』はヤフオクでから03月27日 08時 04分に出品され03月27日 08時 04分に終了予定です。即決価格は11,570円に設定されています。現在152件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Maison Margiela (メゾンマルジェラ)のウォッシュドデニムになります。



ウエストサイズは30で、2年程前にメゾマルジェラ広島店にて購入しました。(定価:85,000円)



着用回数は7〜8回程です。



4枚目に掲載しています、バックの四つタグの1箇所にほつれがありますがその他は傷汚れ等ありません。※2枚目の裾はデザインによるものでほつれではありません。



着用機会がない為お譲りさせて頂きます。



以上、宜しくお願い致します。



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#デニム 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>パンツ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: メゾンマルジェラ

カテゴリ ファッション

メンズ

パンツ タグ Maison

Margiela

メゾンマルジェラ ウォッシュデニム