『Maison Margiela メゾンマルジェラ ウォッシュデニム【お歳暮】』はヤフオクでから03月27日 08時 04分に出品され03月27日 08時 04分に終了予定です。即決価格は11,570円に設定されています。現在152件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>メンズ>>>パンツ
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
|商品のサイズ:
|M
|ブランド:
|メゾンマルジェラ
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落札価格11570円
152 入札履歴
終了
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