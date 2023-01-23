『レイディアンド ショアーズ ジョン・ラッテンベリー作【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 10時 30分に出品され03月22日 10時 30分に終了予定です。即決価格は27,300円に設定されています。現在689件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【作品の特徴】

このアート作品は、自然の美しさを描いた風景画です。青い海と緑の木々が調和し、穏やかな夕日が印象的です。作品は高品質なフレームに収められ、インテリアとしても優れた存在感を持っています。



【アーティストについて】

ジョン・ラッテンベリーは、独特のスタイルで知られるアーティストで、彼の作品は多くのコレクターに愛されています。この作品は彼のサイン入りで、限定版の一部です。



【エディションの価値】

この作品は100部限定のうちの61番目であり、コレクターズアイテムとしての価値が高まります。アートの収集やインテリアの装飾に最適です。



- アート作品のタイトル: 自然風景

- アーティスト名: ジョン・ラッテンベリー

- サイン: あり

- エディション: 61/100



ご覧いただきありがとうございます。



当時、ショップで新品で75万円位で購入しました。

見ていたら、暖かくてすごくパワーをもらえる絵です。

この絵を飾って元気になってもらえたら良いなと思っています。⁠◕⁠‿⁠◕⁠。

絵画が好きな方ご購入ご検討よろしくお願いします。



#ジョン・ラッテンベリー

#絵画

#美術品

#アート 商品の情報 カテゴリー: ホビー・楽器・アート>>>美術品・アンティーク・コレクション>>>芸術写真 商品の状態: やや傷や汚れあり