『【美品】LG モニター ディスプレイ 27MP89HM-S 4辺フレームレス【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月22日 01時 23分に出品され03月22日 01時 23分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在225件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧頂きありがとうございます。



こちらはLGディスプレイ27MP89HM-Sです。

買い替えにより出品致します。



商品状態と特長



付属のモニター台と電源コード、外箱もおつけします。



※モニターアームはつきません



発送は元の箱に伝票直貼りで送ります。

このモニターは、仕事やエンターテインメント向けに最適で、4辺フレームレスデザインが没入感を高めます。状態は良好で、美しい映像を楽しむための理想的な選択肢です。27インチの高品質な液晶パネルは、鮮明な色を実現しさまざまな用途に適しています。



液晶パネル: IPS

画面サイズ: 27インチ

アスペクト比: 16:9

表面処理: アンチグレア

有効表示領域（幅×高さ）: 598×336 (mm)

解像度: 1920×1080



入力端子:

- D-Sub: 1

- HDMI: 2

- オーディオイン: 1



出力端子:

- ヘッドホン(ステレオミニジャック): 1



スピーカー:

- 最大出力: 5W+5W



寸法 : 幅 × 高さ × 奥行 (MM):

- セット（スタンド付き）: 613×456×210

- セット（スタンドなし）: 613×353×61



重量 (KG):

- セット（スタンド使用時）: 4.8

- セット（スタンドなし）: 4.3



電源:

- 消費電力(標準時): 20.3W (最大24.5W)

- 入力: 100-240V, 50/60Hz



アクセサリー:

- 電源コード: 1

- AC-DCアダプタ: 1

- D-Sub15ピンケーブル: 1

- HDMIケーブル: 1

- クイックセットアップガイド: ○

- 取付け用ネジ: (情報なし)



メーカサイトはこちらです。

https://www.lg.com/jp/monitors/fhd-qhd/27mp89hm-s/



最後に、中古品であることを理解し、ご購入にご承諾いただけることをお願いいたします。



#27mp89hm-s



モニタータイプ···PCモニター

サイズ···24～29.9インチ

表面処理···ノングレア(非光沢)

解像度···フルHD

リフレッシュレート···61～70.9Hz

入力端子···HDMI 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>ディスプレイ・モニター>>>ディスプレイ・モニター本体 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: エルジー