『マノロブラニク クラッチ バッグ 美品【お歳暮】』はヤフオクでから03月20日 09時 48分に出品され03月20日 09時 48分に終了予定です。即決価格は33,396円に設定されています。現在530件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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マノロブラニク

レアなビジュー、クラッチバッグ



薄いラベンダー色



多少中の革の部分に小キズありますが、美品



評価の悪い方とのお取引はしたくないので、購入前にコメントください



定価27万〜30万弱



箱と保存袋あり

注)箱に多少スレ汚れあります、神経質な方はお控え下さい



横幅20センチ、縦はビジューハンドルから底面まで一番幅が大きいところで14センチ



あくまでも自宅保管

神経質な方はお控えください



梱包資材はリサイクルのものを利用します、ご了承下さい 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: マノロブラニク

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ マノロブラニク クラッチ バッグ 美品