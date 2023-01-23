『［鑑定済］FENDI ズッカ マンマバケット ハンドバッグ ショルダーバッグ【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月28日 12時 18分に出品され04月28日 12時 18分に終了予定です。即決価格は40,596円に設定されています。現在977件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【 ブランド名 】FENDI フェンディ

【 アイテム名 】ズッカ マンマバケット

【 カテゴリ 】ハンドバッグ

【 素材 】ジャガード 本革 レザー

【 カラー 】ダークブラウン 茶色

【 その他 】-

【 付属品 】-



【 サイズ 】(cm) ※実寸値

縦 横 幅：19 × 28 × 11

ハンドル：38-50 ( 3段階調節 )



【 仕様 】

・収納ポケット

外側：なし

内側：ファスナー1

・その他 機能

なし





写真に写っているものが全てとなります。

中古品のためご理解ある方のみご検討ください。

状態は、掲載画像をご参照ください！



［69T43000] 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: フェンディ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ ［鑑定済］FENDI

ズッカ

マンマバケット ハンドバッグ ショルダーバッグ