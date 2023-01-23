『自由区 大人可愛いゆったり上質ウールカシミヤミラノリブニットワンピース♪【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 22時 35分に出品され03月30日 22時 35分に終了予定です。即決価格は7,128円に設定されています。現在167件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 おまとめや多少のお値引きにはご対応させて頂きますので

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ご覧いただきありがとうございます^^



自由区の

大人可愛いゆったり上質ウールカシミヤミラノリブニットワンピースです♪



特に目立つようなダメージ等はなくきれいな状態です^^



その他にも多数出品していますのでご覧頂けますと嬉しいです^^

→ #あずまる♡

の商品一覧はこちらです^^



◆サイズ



３８



◆平置き採寸 ※多少の誤差はお許しください



肩幅 ５１ｃｍ

脇下身幅 ５５ｃｍ

袖丈 ５４ｃｍ

着丈 １０３ｃｍ くらい



◆素材



綿８９% カシミヤ１１%



◆色



グレー



即購入OKです♪



またこちらの見落としなど不備等があった場合には

ご返品にもご対応させて頂きますが評価をされる前に

ご連絡下さい。

評価をされてからのご返品はお受け出来ません。

宜しくお願いします。



基本的に毎日14時までのご購入の方には当日発送させて頂いています。

ただ私用などで出来ない時も御座います

ご了承頂けますと幸いです。宜しくお願い致します^^



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サイズ...M

カラー...グレー

柄...無地

季節...秋冬 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ワンピース 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ジユウク

カテゴリ ファッション

レディース

ワンピース タグ 自由区

大人可愛いゆったり上質ウールカシミヤミラノリブニットワンピース♪