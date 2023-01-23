『【R1328-135-15】ロボット掃除機 水拭き機能付き 両用 スマホ操作【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月30日 08時 05分に出品され03月30日 08時 05分に終了予定です。即決価格は7,175円に設定されています。現在1件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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|生活家電・空調>>>生活家電>>>掃除機・クリーナー
|商品の状態:
|新品、未使用
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落札価格7175円
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