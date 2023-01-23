『【R1328-135-15】ロボット掃除機 水拭き機能付き 両用 スマホ操作【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月30日 08時 05分に出品され03月30日 08時 05分に終了予定です。即決価格は7,175円に設定されています。現在1件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ■新品

■送料無料



#まとめ買い割ひろのShopはこちら



Amazon販売価額：18,990円



【商品詳細】

ブランド VersLife

推奨使用場所 : カーペット、セラミックタイル、ハードフロア、各種フロア

色 : ブラック

商品の寸法 : 30長さ x 30幅 x 7高さ cm

コントローラーの種類 : アプリコントロール、ボタンコントロール、リモートコントロール、音声コントロール



【充実の機能！これ一台あれば今から手を解放！】→❶自動清掃❷自動帰還❸円描集中清掃➍壁沿い清掃の機能が搭載されます。毎日の面倒な床掃除はロボットが代わりに行います。



【薄型！いつの間にかソファーの下もお掃除】

自動掃除機は、高さが7.35cmです。コンパクト且つ小型であり、ベッド、ソファのしたなど、手の届きにくい隙間も効果的に掃除することができます。



【3000Paの強さ！毎日素足でも気持ちいい床をキープ】3000Paの強力なブラシレスモーターを搭載。畳、フローリング、カーペットの奥から、ゴミ、毛、微細なホコリまでしっかり吸い込み、特にペットの毛に効果的です。更に、静音、標準、強力という3段階の吸引力があり、色々なシーンに適応しています。



【吸引と水拭き両用！コスパ絶好なロボット掃除機】一台二役、通常吸引と水拭き掃除は同時に行うことができます。掃除の手間がグンと減ります。さらに、床の種類によって、吸引力も3段階で調整可能で、モップ濡れ具合の出水量も3段階設定できます。



【R1328-135-15】 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>生活家電>>>掃除機・クリーナー 商品の状態: 新品、未使用