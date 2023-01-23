『値下！！MARC JACOBS ショルダーバッグ スナップショット【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月14日 14時 18分に出品され04月14日 14時 18分に終了予定です。即決価格は9,555円に設定されています。現在233件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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MARC JACOBS マークジェイコブス バッグ ショルダーバッグ



マークジェイコブスの定番人気ショルダーバッグです。

長方形のフォルムにフロントの大きな「ダブルJ」ロゴがアクセントです。



【サイズ】約横18.5cm×縦10.5cm×幅6cm

ショルダーの長さ：約97-145cm（斜めがけ可）

本体重量：約 580g



ファスナー式開閉 /

内側：コンパートメント×2、オープンポケット×1

外側：オープンポケット×1



新品未使用／保存袋、タグ付き

人気商品なので早い者勝ちでお願いします。



実物の写真です。

お品物の色合いは、写真撮影、スマホ、パソコン画面表示等の環境の違いにより、若干異なる場合がございますので予めご了承くださいませ。

状態は新品未使用ですが人の手（私自身）に渡っている商品ですので神経質な方は購入をお控えください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用

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JACOBS

ショルダーバッグ スナップショット