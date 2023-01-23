『LEVI’S 565 ルーズストレート 30インチ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月23日 19時 52分に出品され04月23日 19時 52分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在72件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ■ブランド■



LEVIS 565



■サイズ■



サイズ：約30cm

股下：約75cm

ウエスト：約82cm

ヒップ：約106cm

わたり：約30cm

裾幅：約22cm

股上：約30cm

※多少の誤差はご容赦ください。



■状態■



中古 使用感あり 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>パンツ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: リーバイス

カテゴリ ファッション

メンズ

パンツ タグ LEVI’S

565

ルーズストレート

30インチ