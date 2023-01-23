『TUMI「エクスペディション」バックパック ネイビーブルー【新年の贈り物】』はヤフオクでから05月02日 20時 28分に出品され05月02日 20時 28分に終了予定です。即決価格は12,935円に設定されています。現在569件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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新品未使用

スタイル番号：232719



商品説明

最大17インチのPCを収納できる「エクスペディション」バックパックはビジネスや旅行だけでなくトレッキングやキャンプ等のアウトドアにも最適です。トップのフラップは操作性、安全性に優れたFidrock?社製のマグネット内蔵スピードクリップを採用し大切なお荷物を保護します。またフロントのU字型ファスナーポケットは深さがあるためヘッドフォンやゴーグル等のウェザーギアを収納可能です。底部のコンパートメントからはメインコンパートメントにアクセスできるのでメインコンパートメントを広くお使いいただけます。装着とサポートを強化するウェストストラップとチェストストラップを装備しています。



Alpha Bravoは、耐久性、モジュール性、サステナビリティにフォーカスし、現代のグローバルシチズンに見合う実用的な機能を備えたコレクション。

どんな場所でも場面でも使える高い実用性を備え、更に本体リサイクル素材を使用したトゥミのシグネチャーであるバリスティックナイロン、本体のアクセントには耐擦傷性のコーティング素材を採用した、より高い耐久性を誇る洗練されたスタイルが揃います。



カラー：ネイビー×カーキ



サイズ

高さ: 53.5cm

幅: 32cm

奥行: 19cm



※ 正真正銘のアウトレットショップにて購入。

並行輸入品(海外正規品)になります。



★即購入OK

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ヤマト宅急便で発送予定です、宜しく御願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: トゥミ

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ TUMI「エクスペディション」バックパック

ネイビーブルー