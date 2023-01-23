『cbx400f メッキヘッドカバー 中古【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月19日 02時 05分に出品され04月19日 02時 05分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在843件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 cbx400fのメッキのヘッドカバーです！



中古です！



多少メッキの浮などあります！



自分が使用していた物なのでオイル漏れなどの不具合はありませんでした!



現物確認できます！



その他質問なんでもどうぞ 商品の情報 カテゴリー: 車・バイク・自転車>>>バイク>>>パーツ 商品の状態: やや傷や汚れあり

カテゴリ 車・バイク・自転車

バイク

パーツ タグ cbx400f



メッキヘッドカバー 中古