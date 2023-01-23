『新品・未使用 elu フルールトート スクエアスモール【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 12時 45分に出品され03月17日 12時 45分に終了予定です。即決価格は7,799円に設定されています。現在90件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 elu

Fleur tote （square small）

ギンガムチェック

black✕navy

シルバーのハートの刺繍です。



先日届きました。

使用する機会がなさそうなので出品いたします。



一度開封して不良がないか確認しております。

ですが、素人の確認なので万が一不良があったとしても返品不可でお願い致します。



また、少し折り畳んで発送しますので、折りジワ等気にされる方はご遠慮ください。





◇コンパクトに畳んで発送致しますので、シワなどがつく場合があります。予めご了承下さい。







エル

フルールトート

ギンガムチェック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 新品・未使用 elu



フルールトート スクエアスモール