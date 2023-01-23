『miu miu マテラッセショルダーバッグ ピンク オーキッド【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月17日 17時 17分に出品され04月17日 17時 17分に終了予定です。即決価格は19,000円に設定されています。現在722件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 miu miuのマテラッセショルダーバッグ

カラーはオーキッドで定番のmiumiuピンクです。

コンパクトなサイズ感でおしゃれにお使いいただけます。

以前にこちらでお譲りしていただいた商品です。

目立った傷や汚れはありません。神経質な方はご購入ご遠慮ください。



即購入可

ペット喫煙なし



- 付属品: 保存袋, ギャランティカード





サイズ

高さ： 10 cm

幅： 17.5 cm

マチ： 5 cm



素材...本革 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ミュウミュウ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ miu

miu

マテラッセショルダーバッグ ピンク

オーキッド