『MacBook Pro / Core i7 / メモリ16GB / SSD1TB【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月17日 00時 27分に出品され03月17日 00時 27分に終了予定です。即決価格は25,740円に設定されています。現在7件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 MacBook Pro / Core i7 / メモリ16GB / SSD1TB



シリーズ…Macbook Pro

プロセッサ…Intel Core i7

メモリ…16GB

SSD…1TB

ディスプレイサイズ…13インチ

Pro/モデル名…2017年式

仕上げ···スペースグレイ

※本体のみ、付属品なし



メモリ16GB、SSD1TBのフルスペックのMacBook Proです。

日常的な使用に伴う細かな傷等があります。

大きな傷やへこみはございません。

9枚目以降は傷等の写真です。



ご購入いただきましたら、OSを再インストールし、工場出荷状態に初期化の上、発送いたします。 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>ノートPC>>>MacBook本体 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: アップル